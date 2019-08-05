Рим, , 18:19 — REGNUM

Средние расходы итальянских школьников и студентов на подготовку к новому учебному году достигли 1000 евро, передает в понедельник, 5 августа, Adnkronos со ссылкой на исследование ассоциации потребителей.

Генриетта Браун. Пишущая девочка

В сравнении с летом 2018 года средние расходы на приобретение учебников, словарей и сопутствующих товаров выросли на 1,3%.

Средняя сумма расходов зависит от стадии обучения и специализации школы или института. К примеру, средние расходы на подготовку к учебному году в лицее достигают 1200 евро. Приобретение подержанных книг позволяет снизить расходы примерно на треть, отметили эксперты.