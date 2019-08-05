Ульяновск, , 18:17 — REGNUM

В Ульяновске сегодня, 5 августа, были преданы земле останки уроженца Тереньгульского района Сергея Елисеева, погибшего на Карельском фронте в 1942 году. Кроме того, из Карелии вернулись ульяновские поисковики, где были обнаружены останки четырёх бойцов, сообщает администрации Ульяновска.

5 августа состоялось торжественное захоронение останков бойца Красной Армии старшины Сергея Елисеева, который погиб в боях на Карельском фронте 7 июля 1942 года. Его останки были обнаружены Сегежском районе Карелии местными поисковиками и переданы ульяновскому поисковому отряду «Крутояр». Известно, что боец родился в 1913 году, призван на фронт из Тереньгульского района Ульяновской области. После отпевания красноармейца похоронили на кладбище посёлка Сельдь, рядом с его женой и сыном.

В мэрии также отмечают, что поисковый отряд «Крутояр» на днях вернулся из посёлка Кестеньга Лоухского района Карелии, где участвовал в поисковых работах совместно с членами отряда «Нейтральная полоса» и военнослужащими космодрома «Плесецк». Были обнаружены останки четырёх бойцов. Один из них был опознан: это уроженец Читы. Поисковики отмечают, что экспедиция проходила в болотистой местности, поэтому найти останки хотя бы одного павшего бойца — «уже большая удача».

Осенью ульяновские поисковики планируют отправиться в Ржев.