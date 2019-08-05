Ярославль, , 18:08 — REGNUM

Сотрудники полиции в Ярославле проводят проверку по возможному факту управления автомобилем депутатом муниципалитета Дмитрием Петровским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Дмитрий Петровский

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Петровский был лишен права управления транспортным средством после оставления им места ДТП в январе 2019 года. Между тем портал «Улица Свободы» опубликовал видео, где депутат выходит из подъехавшего автомобиля со стороны водительского места. Даты на видеозаписи нет. Также ранее депутат публиковал видеоблоги, записанные за рулем автомобиля. На этих записях машина не двигалась.

Сам Петровский на вопрос, управлял ли он машиной после лишения прав, ответил так.

«Я стараюсь соблюдать закон. Каких-либо фактов, что я каким-то образом нарушил закон, у меня нет. Сотрудники полиции ко мне не обращались. Насколько я знаю, человек без прав может ездить, например, по пересеченной местности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Петровский предполагает, что заявление на него мог написать журналист, который ранее интересовался депутатским видеоблогом, записанным за рулем автомобиля.

Если факт управления автомобилем найдет подтверждение, депутату грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Дмитрий Петровский в Ярославле известен своими громкими заявлениями и неординарными поступками. На выборах был выдвинут партией «Единая Россия», однако потом был исключен из фракции.

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