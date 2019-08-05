Липецк, , 17:53 — REGNUM

Управляющим директором Липецкой площадки Группы Новолипецкого металлургического комбината стал Вячеслав Воротников. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба компании.

Воротников ранее занимал должность директора по планированию и организации производства НЛМК. Ранее должность управляющего директора занимал Сергей Филатов. Он работал на этом посту с 2012 года, а теперь станет советником президента Группы НЛМК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Новолипецкий металлургический комбинат собирается к 2023 году построить электростанцию для утилизации вторичных топливных газов — первую в стране систему сбора и хранения конвертерного газа, который сейчас не утилизируется. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Объем инвестиций составит 34,8 млрд рублей.

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