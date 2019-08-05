Сургут, Югра, 5 августа 2019, 17:40 — REGNUM
В Югре на таможенном контроле в аэропорту Сургута была пресечена попытка вывезти незадекларированные 2,2 млн рублей. Задержаны три пассажира, купившие билеты на международные авиарейсы в Баку (Азербайджан) и Худжанд (Таджикистан), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.
Против нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях. Их сейчас ждёт штраф или конфискация предмета правонарушения.
Югорские таможенники напоминают, что разрешенный к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме лимит составляет 300 тыс. рублей. Деньги на банковской карте декларировать не нужно.