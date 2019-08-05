Сургут, Югра, , 17:40 — REGNUM

В Югре на таможенном контроле в аэропорту Сургута была пресечена попытка вывезти незадекларированные 2,2 млн рублей. Задержаны три пассажира, купившие билеты на международные авиарейсы в Баку (Азербайджан) и Худжанд (Таджикистан), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.

Против нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях. Их сейчас ждёт штраф или конфискация предмета правонарушения.

«Этой ситуации можно было бы избежать, если бы граждане заполнили пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму вывозимых наличных денежных средств», — отмечают таможенники.

Югорские таможенники напоминают, что разрешенный к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме лимит составляет 300 тыс. рублей. Деньги на банковской карте декларировать не нужно.