Невинномысск, Ставропольский край, , 17:32 — REGNUM

Любители мото‑ и автомобильной техники из России и стран зарубежья собрались в городе Невинномысске (Ставропольский край). Здесь сегодня, 5 августа, состоялось открытие шестого международного фестиваля «Автошок», передаёт портал региональных органов госвласти.

В конкурсной программе фестиваля представлены свыше тысячи единиц редкой авто‑ и мототехники. Их владельцы претендуют на победу в более чем 30 номинациях, среди которых лучший тюнинг отечественного авто и иномарки, лучшая аэрография, «Ретро СССР» и другие. Победители будут объявлены 6 августа.

На площадке фестиваля также состоятся гонки внедорожников, мото-триал, вело-шоу, соревнования по боксу, дзюдо, каратэ и другим дисциплинам. Гостей мероприятия также ожидают рок-концерт, танцевальные баттлы и даже ярмарка антиквариата.

Как сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль «Автошок» с 2013 года проводится в городе Невинномысске под открытым небом на берегу реки Кубань.