Чебоксары, , 17:25 — REGNUM

Верховный суд Чувашии оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте подозреваемого по делу о резонансном ДТП на федеральной трассе в Моргаушском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. Ранее после аварии с двумя пострадавшими был взят под стражу сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

В надзорном ведомстве отмечают, что защита обжаловала решение Ленинского районного суда Чебоксары об аресте, ссылаясь на «отсутствие доказательств причастности подозреваемого к совершенному преступлению». Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставила решение без изменения. В прокуратуре отмечают, что органами следствия злоумышленнику предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 22 июля на федеральной трассе в Моргаушском районе: водитель на Audi Q7 въехал в ограждение и столкнулся с УАЗ-3909, водитель и пассажир которого получили ранения. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

26 июля в Чебоксарах решением суда был взят под арест на срок до 22 сентября сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, который может быть причастен к резонансному ДТП. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Алексей Ладыков, комментируя происшествие, подчеркнул, что «не может быть никаких оснований для оправдания виновных». По его словам, причина произошедшей аварии — «в преступной экстремальности и патологической безответственности».

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