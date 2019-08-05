Челябинск, , 17:17 — REGNUM

В Челябинске местные жители помогли своей землячке найти 11-летнего той-терьера, который ранее был украден. Об этом пишут местные СМИ.

Собака была отвязана возле одного из магазинов ещё на прошлой неделе. Владелица животного обратилась за помощью через социальные сети. на неё вышли мошенники, которым она уплатила порядка 10 тыс. рублей.

Кто именно похитил собаку, стало известно позднее. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, это сделала некая девушка. Как пишет 74.ru, она отвязала собаку, чтобы её спасти. Сейчас той-терьер находится дома.