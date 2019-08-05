Челябинск, , 16:47 — REGNUM

В Советском районе Челябинска жители Новосинеглазово могут рассчитывать на путепровод через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос поднял глава района Владислав Макаров, который отметил, что сейчас жители посёлка часто жалуются на пробки. Через железнодорожный переезд проходит единственный выезд. Выходом могло бы стать создание путепровода.

Врио мэра Челябинска Наталья Котова заявила со своей стороны, что средства в бюджете города не заложены. Надо определиться со стоимостью работ и составить смету.

Врио губернатора Алексей Текслер обнадёжил: путепровод будет. Он предложил начать делать проект, после чего будет решаться вопрос с деньгами. Возможно, его построят с привлечением федеральных средств.