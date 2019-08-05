Псков, , 16:46 — REGNUM

Отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени родителей десантников 6-й роты выразил несогласие с прозвучавшим на федеральном оргкомитете предложением не создавать Президентский кадетский корпус в Пскове, а присвоить уже существующему в городе Омске корпусу имя героев 6-й роты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, ситуация обсуждалась сегодня, 5 августа, на заседании регионального оргкомитета по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты.

Владимир Воробьев «Отдавать имя героев 6-й роты в Омск — неправильно. Это же мнение разделяют и все родители погибших ребят. Более того, именно псковская 76-я дивизия более 10 лет выполняла государственные задачи в Чеченской Республике. И представители 76-й дивизии, и ветераны за то, чтобы именно в Пскове был создан Президентский кадетский корпус, который заслуженно будет назван в честь героев 6-й роты».

По его мнению, учреждение должно быть создано при поддержке Министерства обороны и должно включать в себя полноценный современный образовательный комплекс с общежитием для кадетов, спортивным залом, помещениями для организации культурно-массовых мероприятий и блоком для организации питания.

Предложение было поддержано всеми членами регионального оргкомитета. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что даже администрация Псковской области находится в здании бывшего Псковского кадетского корпуса, который закрылся чуть более 100 лет назад.

« Учитывая, что в следующем году будет 20 лет со дня подвига 6-й роты, считаю, что Псковская область может рассчитывать на создание кадетского корпуса в приоритетном порядке. Мы обязаны в память о погибших героях побороться за то, чтобы он был открыт именно в Пскове». Михаил Ведерников, губернатор Псковской области Учитывая, что в следующем году будет 20 лет со дня подвига 6-й роты, считаю, что Псковская область может рассчитывать на создание кадетского корпуса в приоритетном порядке. Мы обязаны в память о погибших героях побороться за то, чтобы он был открыт именно в Пскове».

Региональный оргкомитет по подготовке к памятной дате направит обращение в адрес федерального центра с просьбой поддержать создание в Пскове Президентского кадетского корпуса имени погибших героев-десантников6-й роты.

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