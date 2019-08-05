Псков, 5 августа 2019, 16:46 — REGNUM
Отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени родителей десантников 6-й роты выразил несогласие с прозвучавшим на федеральном оргкомитете предложением не создавать Президентский кадетский корпус в Пскове, а присвоить уже существующему в городе Омске корпусу имя героев 6-й роты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, ситуация обсуждалась сегодня, 5 августа, на заседании регионального оргкомитета по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты.
По его мнению, учреждение должно быть создано при поддержке Министерства обороны и должно включать в себя полноценный современный образовательный комплекс с общежитием для кадетов, спортивным залом, помещениями для организации культурно-массовых мероприятий и блоком для организации питания.
Предложение было поддержано всеми членами регионального оргкомитета. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что даже администрация Псковской области находится в здании бывшего Псковского кадетского корпуса, который закрылся чуть более 100 лет назад.
Региональный оргкомитет по подготовке к памятной дате направит обращение в адрес федерального центра с просьбой поддержать создание в Пскове Президентского кадетского корпуса имени погибших героев-десантников6-й роты.
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