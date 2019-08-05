Москва, , 16:44 — REGNUM

Постоянное представительство Карачаево-Черкесии при президенте РФ открыло в Москве фотовыставку «Добро пожаловать: Карачаево-Черкесия!» Экспозиция выставлена на Гоголевском бульваре, сообщили ИА REGNUM, 5 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Фотографии запечатлели самые живописные уголки горной части республики, в том числе горнолыжные курорты «Домбай» и «Архыз», уникальные памятники культуры и истории — православные храмы X века в Зеленчукском районе, специальную астрофизическую обсерваторию, долгое время являвшуюся самой крупной в Европе.

Всего в экспозиции 32 фотографии, но на них изображены самые привлекательные места в Карачаево-Черкесии, которые вызовут интерес у гостей и жителей столицы. Выставка призвана способствовать развитию туристического потенциала республики.

Отметим, что проект реализуется при поддержке департамента культуры города Москвы. Выставка будет действовать с 1 по 31 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Дни Карачаево-Черкесии проходили в Госдуме РФ в связи с празднованием 25-летия республики. В рамках дней также были организованы выставки картин народных художников КЧР, предметов декоративно-прикладного творчества, продукции уникальных народных промыслов.