Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM

Свердловские историки пока не нашли сведения о возможных захоронениях на предполагаемом месте строительства биатлонного комплекса в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информационной политики.

На рабочей группе по строительству биатлонного центра выступил замглавы областного Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Юрий Леонов. Он заявил, что были запрошены данные из различных ведомств — из областного управления архивами, областного госархива, мэрии Екатеринбурга, Росреестра и БТИ.

Леонов подчеркнул, что ни в одном ведомстве не нашлось сведений о возможных захоронениях на Московском тракте.

Напомним, ранее на рабочей группе по строительству биатлонного комплекса заявляли, что будет проведена ещё одна экспертиза площадки для строительства центра. Исследование проведут учёные Института истории и археологии УрО РАН.

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