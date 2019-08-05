Красногорск, , 16:38 — REGNUM

В Московской области более двух тысяч человек обратилось в медучреждения из-за клещей с начала сезона, сообщили журналистам 5 августа в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«Регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом», — говорится в информации.

Основные случаи контакта с клещами связаны с выездами на природу, на дачи или в деревни. В регионе проводятся акарицидные обработки — в лесопарковых зонах, местах отдыха людей. Против клещевого энцефалита вакцинировано более 8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. детей.

В Роспотребнадзоре рекомендовали самостоятельно снимать клещей только в тех случаях, когда нет возможности обратиться в медицинскую организацию. При этом снятого клеща нужно доставить в лабораторию для определения ДНК возбудителя клещевого боррелиоза.