Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM

Госдепартамент США никак не причастен к несанкционированным протестам против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом заявил консул США в городе Пол Картер в эфире екатеринбургской редакции радио «Эхо Москвы».

Картер подчеркнул, что к теме храма не подключались «ни консулы, ни американцы». По мнению консула, «это не наше дело». Впрочем, он признал, что некоторые люди «считают иначе».

Отдельно дипломат заметил, что в ходе протестов периодически выплёскивается насилие, что не может приветствоваться. Американская сторона отстаивает «общечеловеческие ценности», сказал Картер.

Напомним, после массовых протестов строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра было свёрнуто. Теперь горожане должны выбрать новую площадку для религиозного объекта. Впрочем, точная дата опроса пока неизвестна.

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