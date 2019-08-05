Казань, , 16:26 — REGNUM

Паломники из регионов Поволжья отправились в хадж. Ранее в международном аэропорту Казани таможенный контроль прошла завершающая группа паломников, следующая чартерным авиарейсом до города Джидда (Саудовская Аравия). Всего около 2 тыс. паломников из Татарии направляются в Мекку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

В завершающей группе паломников было 542 человека. Это не только жители Татарии, но соседних городов — в частности, Чебоксар, Ульяновска, Кирова, Самары, Ижевска. Таможенники отмечают, что в основном это граждане в возрасте от 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мекку можно добраться регулярными авиарейсами через Стамбул и Баку с дальнейшими пересадками, либо чартерными перелётами напрямую в Джидду.

Напомним, что хадж является пятым столпом ислама. В определённое время года паломники посещают Мекку и её окрестности, в 2019 году датой стало 9 августа. В Мекке в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — священная Кааба. Совершить хадж раз в жизни должен каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства.