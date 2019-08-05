Санкт-Петербург, 5 августа 2019, 16:25 — REGNUM
В рамках выполнения адресной программы в Санкт-Петербурге в ближайшие месяцы установят 32 новых светофорных объекта. В настоящее время в городе работает порядка 1700 светофоров.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новые светофоры, которые появляются в городе, более устойчивы к климатическим условиям Северной столицы, а также снабжены звуковой сигнальной системой для удобства людей с проблемами по зрению.
В настоящее время 40% петербургских светофоров переключаются по сигналу из центра управления дорожного движения, в зависимости от интенсивности дорожного трафика.
Первый светофор появился в Ленинграде в январе 1930 года.