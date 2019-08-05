Брюссель, , 16:23 — REGNUM

Учёные зафиксировали в июле 2019 года самые высокие температурные значения на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщила 5 августа европейская служба по наблюдению за изменениями климата.

Исследование, проведённое в рамках программы Copernicus, показало, что средняя температура воздуха в июле в глобальном масштабе превысила на 0,04 градуса по шкале Цельсия показатель июня 2016 года, который до настоящего времени был рекордным.

В докладе отмечается, что абсолютные температурные рекорды были зафиксированы в целом ряде стран Западной Европы, где в минувшем месяце прошло несколько волн аномальной жары. Рекордные значения были отмечены, в частности, во Франции, Бельгии, Великобритании.

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