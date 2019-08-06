Москва, , 17:59 — REGNUM

6 августа 2019 г. ИА REGNUM на своем Youtube-канале публикует видеозапись выступления Татьяны Алифановой — председателя общественности микрорайона «Вишняковские дачи» г. Электроуголь Богородского района Московской области. Выступление состоялось на заседании Экспертно-общественный совета ИА REGNUM — РАЕН по содействию выходу из кризиса российской отрасли переработки отходов.

Главный и больной вопрос всех жителей МО, говорит Татьяна Алифанова, — региональные мусорные операторы, которые вошли работать на территорию региона и единственный результат деятельности которых — заваленные мусором леса. При этом операторы навязывают свои услуги, устанавливая на них необоснованно завышенные тарифы.

Татьяна Алифанова «Это чисто мародерский бизнес, потому что тариф, который людям ввели, — ввели необоснованно. Они ссылаются на комитет по тарифам и ценам МО, но у этого комитета нет полномочий устанавливать нам тарифы. Мы имеем право за свои деньги выбирать того, кто оказывает нам услуги качественно».

Общественный деятель также подчеркивает, что тот договор, который приходит в платежке, это не договор, а публичная оферта, которую гражданин либо признает ‑ и платит, либо не признает ‑ и не платит, потому что договора он не заключал. А если признал и заключил (как часто бывает, люди заключают договор, плохо представляя, что за ним стоит), то ничто не мешает его расторгнуть, приведя в обоснование 3 причины — введение в заблуждение (отсутствие должной информации), необоснованно высокие тарифы, отсутствие изменений в качестве оказания услуг.

О праве граждан на выбор, о том, как бороться с продвижением тарифа (которое заменило его обсуждение), о том, что делать с навязыванием гражданам услуг за их же деньги, рассказывает на практических примерах Татьяна Алифанова.