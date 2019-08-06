Москва, 6 августа 2019, 17:59 — REGNUM

6 августа 2019 г. ИА REGNUM на своем Youtube-канале публикует видеозапись выступления Татьяны Алифановой — председателя общественности микрорайона «Вишняковские дачи» г. Электроуголь Богородского района Московской области. Выступление состоялось на заседании Экспертно-общественный совета ИА REGNUM — РАЕН по содействию выходу из кризиса российской отрасли переработки отходов.

Главный и больной вопрос всех жителей МО, говорит Татьяна Алифанова, — региональные мусорные операторы, которые вошли работать на территорию региона и единственный результат деятельности которых — заваленные мусором леса. При этом операторы навязывают свои услуги, устанавливая на них необоснованно завышенные тарифы.

«Это чисто мародерский бизнес, потому что тариф, который людям ввели, — ввели необоснованно. Они ссылаются на комитет по тарифам и ценам МО, но у этого комитета нет полномочий устанавливать нам тарифы. Мы имеем право за свои деньги выбирать того, кто оказывает нам услуги качественно».
Татьяна Алифанова

Общественный деятель также подчеркивает, что тот договор, который приходит в платежке, это не договор, а публичная оферта, которую гражданин либо признает ‑ и платит, либо не признает ‑ и не платит, потому что договора он не заключал. А если признал и заключил (как часто бывает, люди заключают договор, плохо представляя, что за ним стоит), то ничто не мешает его расторгнуть, приведя в обоснование 3 причины — введение в заблуждение (отсутствие должной информации), необоснованно высокие тарифы, отсутствие изменений в качестве оказания услуг.

О праве граждан на выбор, о том, как бороться с продвижением тарифа (которое заменило его обсуждение), о том, что делать с навязыванием гражданам услуг за их же деньги, рассказывает на практических примерах Татьяна Алифанова.