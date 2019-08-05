Киев, 5 августа 2019, 16:17 — REGNUM
В августе на юге Украины может произойти транспортный коллапс, из-за которого страна может потерять урожай зерновых. Об этом заявил глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко, сообщил 5 августа украинский «Пятый канал».
По словам эксперта, коллапс может возникнуть из-за нескольких факторов — недостатка локомотивов, ремонта автомобильных дорог, который не позволит разгрузить железную дорогу, а также пиковых нагрузок на железную дорогу со стороны экспортёров металлургической продукции.
Эксперт отметил, что в возможном коллапсе не последнюю роль играет железнодорожный транзит из России.
Такое увеличение транзита является одной из причин крайнего усиления и без того пиковой нагрузки на железную дорогу в направлении Одессы, считает эксперт.
Ранее эксперты заявили, что Украина в ближайшее время может столкнуться с нехваткой дизельного топлива, поскольку ввела дополнительные пошлины на его поставки в рамках антироссийских санкций.
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