Киев, , 16:17 — REGNUM

В августе на юге Украины может произойти транспортный коллапс, из-за которого страна может потерять урожай зерновых. Об этом заявил глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко, сообщил 5 августа украинский «Пятый канал».

По словам эксперта, коллапс может возникнуть из-за нескольких факторов — недостатка локомотивов, ремонта автомобильных дорог, который не позволит разгрузить железную дорогу, а также пиковых нагрузок на железную дорогу со стороны экспортёров металлургической продукции.

Эксперт отметил, что в возможном коллапсе не последнюю роль играет железнодорожный транзит из России.

«Если, например, в январе-мае шла речь о приблизительно 300 тыс. тонн транзитных грузов, в основном, кстати, из России, то план на июль уже составляет более 700 тыс. тонн», — рассказал он.

Такое увеличение транзита является одной из причин крайнего усиления и без того пиковой нагрузки на железную дорогу в направлении Одессы, считает эксперт.

«Если взять вместе все эти проблемы и добавить прекращение поставок дизеля… то окажется, что их нужно было решать ещё вчера», — подытожил Криворучко.

Ранее эксперты заявили, что Украина в ближайшее время может столкнуться с нехваткой дизельного топлива, поскольку ввела дополнительные пошлины на его поставки в рамках антироссийских санкций.

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