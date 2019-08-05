Коломна, Московская область, , 16:01 — REGNUM

Причиной заболевания детей в лагере «Олимп» Московской области стала норовирусная инфекция, сообщили 5 августа в Роспотребнадзоре.

Ранее появилась информация, что в отделение Коломенской ЦРБ из лагеря доставили семь детей с кишечной инфекцией.

«Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима», — цитирует сообщение ведомства агентство «Москва».

В настоящее время в лагере «Олимп» проводятся противоэпидемические мероприятия, направленные на ликвидацию очага, в том числе дезинфекция помещений и обследование врачами детей и сотрудников учреждения. Новых пострадавших не выявлено.

«Лица, ответственные за выявленные нарушения, будут привлечены к административной ответственности. Управление Роспотребнадзора по Московской области окажет юридическую помощь родителям по возврату средств за путевки», — добавили в Роспотребнадзоре.