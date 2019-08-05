Москва, , 15:53 — REGNUM

Информация об утечке личных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединён к банку «Открытие», не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Открытия».

Сообщение о том, что в сети якобы продается база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка, ранее появилась в СМИ. Однако отсутствуют подтверждения того, что эти данные имеют отношение к клиента Бинбанка, подчеркнули в «Открытии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор потребовал у банка «Открытие» разъяснений в связи с возможной утечкой данных. Ведомство запросило, в частности, сведения о предполагаемых виновниках инцидента и принятых мерах.

Читайте также: База данных 70 тыс. клиентов Бинбанка утекла в сеть

Читайте ранее в этом сюжете: Утечка данных: Роскомнадзор потребовал объяснений от банка «Открытие»