Пермь, , 15:50 — REGNUM

В селе Большая Коча Пермского края коми-пермяки совершили обряд по вызову дождя для защиты сибирских лесов от пожаров. Информация об этом опубликована на странице села в соцсети.

По данным информресурсов, местный шаман Василий Гагарин поддержал предложение представителя коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и фольклориста Тимофея Моладнова, который на своей странице в соцсети обратился к шаманам коренных народов назначить время, чтобы вместе провести ритуал.

В Большой Коче провели обряд 2 августа.

«Коми-пермяки присоединились ко всероссийскому камланию шаманов для усмирения пожаров в Сибири», — информирует соцсеть.

Добавим, село Большая Коча является центром обрядовой культуры коми-пермяков, одного из древнейших финно-угорских народов.

Напомним, в Сибири полыхают леса. Горит более 4 млн га. Смог от пожаров дошел до Предуралья. В частности, запах гари и дымовая завеса в конце июля наблюдались в Перми.