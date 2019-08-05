Пермь, 5 августа 2019, 15:50 — REGNUM
В селе Большая Коча Пермского края коми-пермяки совершили обряд по вызову дождя для защиты сибирских лесов от пожаров. Информация об этом опубликована на странице села в соцсети.
По данным информресурсов, местный шаман Василий Гагарин поддержал предложение представителя коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и фольклориста Тимофея Моладнова, который на своей странице в соцсети обратился к шаманам коренных народов назначить время, чтобы вместе провести ритуал.
В Большой Коче провели обряд 2 августа.
Добавим, село Большая Коча является центром обрядовой культуры коми-пермяков, одного из древнейших финно-угорских народов.
Напомним, в Сибири полыхают леса. Горит более 4 млн га. Смог от пожаров дошел до Предуралья. В частности, запах гари и дымовая завеса в конце июля наблюдались в Перми.