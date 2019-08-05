Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM

Молодая петербурженка, второй пилот самолета одной из авиакомпаний, была вынуждена срочно погасить все свои долги по штрафам, налогам и кредитам. Чтобы вернуться за штурвал, ей пришлось заплатить почти 1 млн рублей.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали 5 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, в отношении женщины, 1993 года рождения, было возбуждено 127 исполнительных производств, из них более 100 — по взысканию штрафов за нарушение ПДД в разных регионах на общую сумму более 130 тысяч рублей: пилот часто превышала разрешенную скорость и неправильно парковалась.

Также жительнице Пушкина предъявили свои претензии Федеральная налоговая служба и кредитные организации. Общая сумма долга достигла 996 тысяч рублей.

Судебные приставы ограничили задолжавшему пилоту права выезда за пределы РФ, поэтому вскоре она не смогла пройти пограничный контроль, отправляясь рейсом за рубеж.

«В тот же день гражданка погасила задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований исполнительных документов в установленный срок», — отчитались в УФССП по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургское управление судебных приставов в первом квартале 2019 года взыскало в федеральный бюджет более 323 млн рублей исполнительского сбора.

Читайте ранее в этом сюжете: Судебные приставы Санкт-Петербурга за полгода взыскали 323 млн рублей