Рига, , 15:45 — REGNUM

Большинство латвийцев считает маловероятным, что мусульманские террористы могут организовать теракты в Латвии. Об этом сообщает rus.lms.lvсо ссылкой на опрос агентства SKDS.

Так, около 40% опрошенных назвали такой сценарий «маловероятным», а еще 17% выразили полную уверенность в том, что это «абсолютно невероятно». В тоже время 29% опрошенных считают, что наоборот такая возможность существует и «скорее вероятна», а 7% уверенны, что такой сценарий «абсолютно вероятен».

За прошедшие 4 года, с момента последнего подобного опроса, опасения латвийцев о возможной организации теракта уменьшились. В 2016 года около 63% жителей выражали уверенность в возможность терактов в Латвии.