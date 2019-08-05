Ашхабад, , 15:39 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение о том, что разрешает 160 паломникам отправиться в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в период с 5 по 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер поручил министерству промышленности и коммуникаций организовать специальный рейс самолета «Боинг 737−800» для доставки паломников Саудовскую Аравию и обратно в Туркмению.

Оплачивать перелет будет государственная авиакомпания «Туркменские авиалинии».