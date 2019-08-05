Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM

Проект четырех новых станций Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метрополитена подготовят только к сентябрю 2023 года. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заявку на конкурс подготовил комитет по госзаказу Петербурга. Подрядчик должен будет разработать проект строительства участка подземки от «Казаковской» до «Сосновой поляны» до 31 августа 2023 года.

Между этими двумя станциями на участке протяженностью почти 8 км также должны разместиться «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.

Стоимость контракта установлена на уровне 990 млн рублей. Победителя конкурса определят в начале сентября 2019 года.

Как сообщалось, в июле 2019 года в Петербурге построили первый километр левого перегонного тоннеля на первом участке новой Красносельско-Калининской линии метро — она станет в петербургском метрополитене шестой (коричневой).

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