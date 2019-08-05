Париж, , 15:35 — REGNUM

По данным измерений, собранных спутниковой европейской программой Copernicus, июль 2019 года стал «самым жарким месяцем из всех когда-либо измеренных», сообщает Le Figaro.

«Июль обычно является самым жарким месяцем года в мире, но по нашим данным июль 2019 года также стал самым жарким месяцем из всех», — говорится в заявлении руководителя службы Copernicus Жан-Ноэль Тепо.

Согласно измерениям спутниковой программы ЕС, температура воздуха в июле 2019 года была выше средней на 0,56°С за период 1981—2000 годов. Это почти на 1,2°C выше доиндустриального уровня.

Ожидается, что 2019 год войдет в пятерку самых жарких лет.

Напомним, июль 2019 года был отмечен короткой, но очень интенсивной жарой в Западной Европе, где в Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции были побиты тепловые рекорды. Температура воздуха также была выше нормы на Аляске, в некоторых частях Сибири, а также в Центральной Азии и Антарктиде.

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