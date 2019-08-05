Калуга, , 15:28 — REGNUM

В Калужской области 346 общеобразовательных организаций начнут работу 2 сентября. К 20 августа года они должны быть готовы к началу учебного года, сообщает 5 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Школа Admoblkaluga.ru

По словам министра образования региона Александра Аникеева, деятельность комплексной безопасности школ находится на постоянном контроле ведомства и муниципалитетов. Особое внимание уделяется противопожарному состоянию школ, исправности пожарной сигнализации и профилактической работе с учащимися и педагогами. Так, сотрудниками МЧС уже проверено 165 школ области. За нарушения пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 29 должностных и семь юридических лиц.

В общеобразовательных учреждениях Калужской области обучаются более 100 тысяч школьников. Проверку готовности к новому учебному году уже прошли 38 школ. Немаловажное внимание уделяется безопасности учащихся и педагогического состава. Так, 16% школ охраняется силами Росгвардии, а в 35% учебных заведений безопасность обеспечивают частные охранные предприятия, нанятые по контракту с дирекциями школ. С 15 августа по 15 сентября 2019 года запланирован месячник безопасности детей, в течение которого в общеобразовательных учреждениях области пройдут показательные занятия по правилам поведения при пожаре с демонстрацией пожарно-спасательной техники и работы спасателей.