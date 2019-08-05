Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM

Реконструкция теплосети в екатеринбургском парке имени Павлика Морозова не должна привести к ущербу для зеленых насаждений. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В парке проходит реконструкция участка теплосети — ведь трассу ввели ещё 30 лет назад, и необходимо заменить участок трубопровода в 180 метров. У новой трубы будет больший диаметр, 700, а не 500 мм.

На сегодняшнем совещании в мэрии Бубнов предостерёг подрядчиков от нанесения ущерба зеленым насаждениям парка. Если им будет нанесён вред, то подрядчики будут обязаны возместить его.

Напомним, парк имени Павлика Морозова открыли в Екатеринбурге ещё в 1931 году. В центре парка стоял памятник пионеру-герою Павлику Морозову. После развала СССР монумент незаконно демонтировали. И поныне парк остаётся излюбленным местом для гуляния.

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