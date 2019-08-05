Тюмень, , 17:07 — REGNUM

В Тюменской области к административной ответственности за утрату оружия в 2018 году привлечено 250 владельцев, в первое полугодие 2019 года — 30. В большинстве случаев граждане теряют принадлежащее им огнестрельное оружие во время охоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Причинами утрат в основном являются нарушения владельцами правил ношения и транспортирования оружия. Если были нарушены правила хранения и ношения оружия, применяется ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ («Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему»). Санкция статьи подразумевает штраф на сумму от 500 до 2 000 рублей. А также можно лишиться права на приобретение, хранения и ношение оружия на несколько месяцев.

К уголовной ответственности за небрежное хранение оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, граждане в Тюменской области не привлекались.