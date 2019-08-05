Краснотурьинск, Свердловская область, , 15:22 — REGNUM

Более полутора тысяч свердловчанок, проживающих в труднодоступных районах региона, смогут пройти обследование на передвижном маммографе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Обследование будут проводить медики больницы города Краснотурьинска с 5 по 30 августа. Врачи посетят несколько отдалённых посёлков и сёл городского округа.

Как подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, форма выездной работы стала возможной после укрепления материально-технической базы медицинских учреждений по национальному проекту «Здравоохранение»

Отметим, что данные мероприятия проводятся в рамках регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Также планируется переоснастить две региональные больницы и оснастить их новой современной техникой, позволяющей диагностировать онкологию на ранних стадиях.