Абуджа, , 15:15 — REGNUM

Популярный нигерийский пастор Биодун Фатоинбо, подозреваемый в изнасиловании, вернулся к церковным проповедям через месяц после «отпуска», передает ВВС Africa.

Биодун Фатоинбо основал в Абудже популярную церковь Ассамблеи Содружества Сиона и также являлся ее старшим пастором. В июне знаменитый в Нигерии фотограф Бусола Даколо обвинила его в изнасиловании ее дважды, когда она была подростком.

Фатоинбо отверг обвинение, и в настоящее время полиция расследует это дело. Он сказал, что уходит в отпуск 1 июля после того, как протестующие в приходах церкви призывали его уйти в отставку.

В переполненной церкви в воскресенье, 4 августа, пастор произнес проповедь под названием «Внезапные победы». Он сказал, что христиане всегда будут подвергаться преследованиям, но Бог позаботится о том, чтобы они победили.

С новостями о возвращении пастора на кафедру в воскресенье его имя стало популярным в «Твиттере». Многие пользователи социальных сетей выражали шок и гнев по поводу произошедшего.