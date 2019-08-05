Тбилиси, , 15:09 — REGNUM

Фермерам на западе Грузии удалось избавиться от мраморных клопов, что позволит увеличить урожай сельскохозяйственных культур, передает 5 августа телеканал «Имеди».

Телеканал приводит слова одного из фермеров в регионе Гурия. По его мнению, в 2019 году с 0,5 га земли удастся собрать тонну фундука, что втрое больше показателей 2018 года. Хороший урожай также ждут фермеры в Самегрело.

Отметим, в 2019 году работы по опрыскиванию сельскохозяйственных культур на западе Грузии были выполнены на площади 110 тыс. га в Самегрело, Гурии и в Аджарии. В борьбе с вредителями также участвуют представители агентство США по международному развитию (USAID), которое выделило на эти цели $6 млн.

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