Казань, 5 августа 2019, 15:01 — REGNUM
В Татарии жители сразу нескольких посёлков митинговали из-за обновленного генерального плана, который предполагает снос нескольких домов и вырубку леса для строительства автомагистралей. Об этом 5 августа сообщает Общественное телевидение России.
Только в поселке Дербышки на акцию, несмотря на ливень, пришли больше ста человек. Протестующие предложили свои варианты строительства дорог, но проектировщики пока их пожелания не учитывают.
Участники митинга подчеркивают, что они за строительство дорог, но против сноса домов. На митинге прийти к компромиссу так и не удалось. Акция закончилась перепалкой с чиновниками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители казанского посёлка Вознесенское, усмотрев в новой редакции генплана, что новая четырехполосная дорога пройдет по их домам, провели сход, на который, несмотря на дождь, пришли 150 человек. На сходе жители заявили, что им обещали, что их дома стройка не затронет, а в итоге оказалось, что обещания не соблюдены.
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