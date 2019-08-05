Ипатово, , 15:00 — REGNUM

В Ставропольском крае задержана женщина, которую подозревают в убийстве собственной матери. Происшествие произошло в городе Изобильном 21 июля. Труп 87-летней пенсионерки, завернутый в ковер, был обнаружен спустя три дня на пустыре, на одной из улиц города, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемая арестована, проводятся экспертизы. Следователи установили, что 53-летняя дочь потерпевшей по какому-то незначительному поводу устроила ссору с матерью, переросшую в конфликт. Схватив нож, злоумышленница ударила им в шею пожилой женщины. От ранения та скончалась на месте.

Утром 24 июля подозреваемая завернула тело матери в ковер и вынесла на улицу. Где его и нашли правоохранители.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Московской области было совершено убийство 54-летней женщины. В микрорайоне Сходня сын убил свою мать прикладом ружья и покончил с собой.