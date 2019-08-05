Бишкек, , 14:54 — REGNUM

Водителей в Киргизии призвали воздержаться от дальних поездок с 6 по 9 августа в связи с аномальным повышением температуры до плюс 40 градусов. Об этом 5 августа сообщает издание 24. kg со ссылкой на главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД республики.

«В связи с аномальным потеплением водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается», — предостерегли в ведомстве. Кроме того, для предотвращения ДТП водителям рекомендовано планировать свои поездки в ранние часы.

Отметим, 2 августа в Кыргызгидромет сообщили о приходе в республику аномальной жары. В частности, в Бишкеке 7 августа аномальная жара в тени может достигать 40 градусов, поэтому синоптики не рекомендуют долгое время находиться на солнце.

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