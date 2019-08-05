Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM

В Екатеринбурге решили выставить на продажу трусы французского футболиста Оливье Жиру. Объявление разместили на онлайн-площадке «Авито».

Продавец указала, что элемент формы она получила в Нижнем Новгороде, где проходил матч Франция — Уругвай. Якобы после победы французской сборной Жиру снял трусы и кинул прямо в руки екатеринбурженке. Не верящим в такой поворот событий скептикам продавец отвечает, что всё записано на видео.

Цена трофея — 1 млн рублей.

Напомним, в Екатеринбурге так и не убрали временные трибуны у Центрального стадиона, модернизированного специально для чемпионата мира по футболу-2018. Следующий срок для демонтажа трибун — 2020 год

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