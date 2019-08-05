Париж, , 15:17 — REGNUM

Экологи и профсоюзы рабочих во Франции призывают принять меры для обеспечения защиты от возможного токсичного отравления рабочих, расчищающих разрушенный пожаром собор Нотр-Дам. Об этом 5 августа передает Daily Mail.

Горгулья. Париж

Издание отмечает, что работы в парижском соборе были приостановлены в прошлом месяце из-за риска интоксикации свинцом. Восстановительные работы в Соборе Парижской Богоматери планируют возобновить в середине августа при усилении защитных мер предосторожности.

На пресс-конференции, прошедшей в понедельник, 5 августа, экологи и представители профсоюзов предупредили о том, что частицы свинца присутствуют в атмосфере в этом районе, и попросили регулярно обновлять карту уровней загрязнения. Также на конференции говорилось о необходимости создания медицинского центра для мониторинга состояния здоровья пожарных, рабочих и жителей.

Загрязнение произошло во время пожара 15 апреля, начавшегося на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией, когда 300 тонн токсичного свинца, содержавшегося в шпиле и кровле Нотр-Дам, расплавилось и осело вокруг.