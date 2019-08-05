Омск, , 14:29 — REGNUM

Укрупнение двусторонних академических обменов, укрепление и наращивание научных и образовательных связей обсудили представители ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и Кайфынского университета (Китай) на встрече в Омске. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба сибирского вуза.

Китайскую сторону на переговорах представляли секретарь городского комитета Коммунистической партии Китая Кайфына Хоу Хун, проректор Кайфынского университета Чоу Цзяньсинь, а также представители мэрии города, преподаватели и студенты.

«Мы рассматриваем Китай как серьезного стратегического партнера, — заявил в приветственном слове временно исполняющий обязанности ректора ОмГУ Роман Смелик. — Сейчас, когда у вас столь интенсивно развиваются высокие технологии, мы видим возможности для широкомасштабного сотрудничества в области физики, химии, IT-технологий».

Добавим, в 2019 году отношениям двух городов-побратимов Омска и Кайфына исполняется десять лет. Кроме образовательного сотрудничества власти российского и китайского городов поддерживают экономическое сотрудничество.