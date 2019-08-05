Сан-Франциско, США, , 14:18 — REGNUM

Более 50 представителей турагентств и авиакомпаний в районе залива Сан-Франциско и Сакраменто приняли участие в мероприятии, посвященном развитию туристического бизнеса в Индонезии, которое состоялось в отеле Nikko в Сан-Франциско (США), сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Цель мероприятия — предоставить самую свежую информацию о туризме в Индонезии и побудить турагентов в районе Сан-Франциско предлагать больше туристических пакетов в Индонезию», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Генеральный консул Индонезии в Сан-Франциско Симон Сукарно заявил в своем выступлении, что туризм является одной из ведущих отраслей Индонезии, которая поддерживает национальную экономику.

Участникам мероприятия также предложили совместные программы по продвижению и созданию туристических центров для продвижения туристических направлений в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу крупнейшего поставщика электронных туристических услуг в Китае Ctrip, Индонезия является одним из основных туристических направлений для путешественников из Китая.

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