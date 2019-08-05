Орел, , 14:16 — REGNUM

76-ю годовщину освобождения Орловской области от фашистских захватчиков, а также День города отмечают в Орле 5 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У стелы «Орел — город воинской славы» в Сквере Танкистов состоялся торжественный митинг. В мероприятии участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции в Государственной думе ФС РФ Геннадий Зюганов, депутат Государственной Думы РФ Николай Земцов («Единая Россия»), члены Совета Федерации ФС РФ Владимир Круглый и Василий Иконников, мэр Орла Василий Новиков, глава администрации города Орла Александр Муромский, ветераны, юнармейцы, горожане.

«Мы никогда не забудем о великой цене, которой оплачена мирная жизнь потомков. Тысячи защитников Родины навсегда остались лежать в орловской земле», — сказал Андрей Клычков.

После торжественного митинга состоялось возложение цветов к подножиям бюстов советских героев Александра Горбатова, Ивана Санько и Василия Образцова. Также возложение цветов сегодня состоялось у памятного мемориала жертвам фашизма на братском кладбище на улице Красноармейской.