Ставрополь, , 14:14 — REGNUM

В 2019 году между победителями конкурса проектов молодежного форума «Машук», который стартует в Пятигорске 9 августа, будет распределено грантов на общую сумму 155,5 млн рублей. В первых двух сменах, на которых будут представлены молодежные проекты, будет разыграно 85,5 млн рублей, передает 5 августа корреспондент ИА REGNUM.

Максимальная сумма поддержки для юридических лиц составит 2,5 млн рублей, для физических лиц — 300 тыс. рублей. Еще на 30 млн рублей будет оказана поддержка победителям конкурсов инициатив в третьей смене «Я — лидер!». Каждому победителю может достаться грант в размере до 1 млн рублей.

Напомним, десятый ежегодный Северо-Кавказский молодежный Форум «Машук» будет проходить в Ставропольском крае с 9 по 30 августа. В нем примут участие около 3000 человек из разных субъектов СКФО.

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Как сообщалоИА REGNUM, юбилейный форум «Машук» будет проходить под лозунгом «Про Россию! Про тебя!». В этом году он будет состоять из трех смен: «ПРОфессионалы РФ», «ПРОактивное общество» и «Я — лидер». Больше всего участников приедут из Ставропольского края — 760.