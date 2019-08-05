Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM

Глава петербургского муниципального образования «Купчино» от «Единой России» Михаил Черепанов слетал в Бразилию ради установления деловых контактов с местными муниципалитетами. Об этом он проинформировал через собственный сайт.

Как выяснилось, рабочий визит состоялся в конце июля, когда глава муниципалитета из «спального» района Петербурга посетил три бразильских штата. Там, как утверждается, он встречался с местным руководством, парламентариями и бизнесменами.

«В ходе большого количества мероприятий состоялось знакомство с губернаторами Параиба и Рик-Гранди-ду-Нотри, а также более чем с 50 мэрами разных городов и представителями крупных корпораций Республики Бразилия. Главной целью данных встреч была презентация международного проекта, который позволит муниципалитетам стран БРИКС взаимодействовать, обмениваться информацией, организовывать совместные общественные проекты, реализовывать образовательные проекты по подготовке молодых кадров, разрабатывать и продвигать совместные законодательные инициативы внутри объединения, развивать туристические связи, а также сотрудничать в других направлениях», — отмечают в аппарате Михаила Черепанова.

Так, в ходе общения «были определены взаимные интересы и направления развития сотрудничества», а также получено подтверждение участия всех высоких лиц в Международном муниципальном форуме стран БРИКС в сентябре 2019 года в Петербурге.

Однако местные жители из МО «Купчино» и соседних территорий с некоторым скепсисом отнеслись к международной деятельности Черепанова, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

«На очереди, видимо, Пхукет, Мальдивы и Доминикана… Тоже вполне дружественные Купчино страны», — предполагает петербуржец Павел. Местная жительница Ольга назвала эту историю «бредом» и поинтересовалась, когда муниципалитет «Купчино» будет налаживать связи с инопланетянами с Альфа-Центавра.

«У самого в округе проблем выше крыши, «деловые контакты» он налаживает, абсурд», — заметил петербуржец Андрей.

«А в моем дворе асфальт дырявый, на портале ответили, что сделают к концу 2023 года!» — вторит ему Виктор в соцсетях.

Напомним, что муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.