Великий Новгород, , 14:07 — REGNUM

В Великом Новгороде на 67-м году жизни трагически погиб главный врач Новгородского клинического специализированного центра психиатрии, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Яковлев. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, он 42 года посвятил системе психиатрической службы Новгородской области, последние 32 года был главным внештатным психиатром региона.

«Его уход из жизни — утрата для всего профессионального медицинского сообщества. Знания, опыт и человеческие качества Владимира Николаевича всегда заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, его жизненный путь — пример преданности профессии и любви к людям», — говорится в соболезновании регионального минздрава.

Владимир Яковлев с 1980 года был заведующим отделением Новгородской областной психиатрической больницы №3, а с 1986 года возглавлял Новгородский клинический специализированный центр психиатрии. При его непосредственном участии была создана Новгородская психиатрическая ассоциация.

Гражданская панихида состоится 6 августа. Похороны пройдут на Западном кладбище Великого Новгорода.

Новгородские СМИ уточняют, что Владимир Яковлев погиб в результате падения с восьмого этажа одного из домов в Великом Новгороде. Следственные органы проводят проверку.