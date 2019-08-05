Пермь, , 14:07 — REGNUM

В Перми жители многоэтажек по ул. Петропавловской устали от соседства с бомжами и не знают как избавиться от лагеря бездомных, который появился на территории пермской гимназии, сообщает ТК «РегионПермь».

По данным информресурса, раньше бомжи обитали в полуразрушенном помещении. После его сноса они перебрались на огороженный пустырь. Бродяги жгут костры, справляют на улице нужду, громко нецензурно ругаются.

Жильцы многоэтажек вызывали пожарных и полицию, но эффекта это не дало. Ругань, вонь, угроза пожаров по-прежнему исходит от бездомных соседей.

В минсоцразвития региона отметили, что о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, можно сообщить по телефону Скорой социальной помощи.

Между тем, напомним, что не так давно скандал разразился вокруг проблемы, связанной с обитанием бомжа на крыльца офиса управления Росреестра по Пермском краю. Поселившийся у здания бездомный надоел чиновникам. Ведомство сигнализировало о неудобном соседе в полицию и медикам скорой помощи. Оджнако безрезультатно. После профилактических бесед бомж оставался на прежнем месте. Одна из сотрудниц Росреестра решила его прогнать. В ход пошли пинки. Случай вызвал широкий резонанс. После служебной проверки последовало увольнение чиновницы. Бомжа же определили в Центр социальной адаптации. Полиция обещала ежедневно патрулировать участок.

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