Сеул, , 15:59 — REGNUM

Корейская музыкальная группа Seventeen выпустила новый сингл Hit. Видеоролик, посвященный проекту, был опубликован на YouTube-канале группы 5 августа. В социальных сетях пользователи активно обсуждают музыкальную новинку под хештегом #SEVENTEEN_HIT.

Ролик длится 3,5 минуты. В описании представители группы называют новый хит — гимном Seventeen, отмечая, что эта работа более зрелая по отношению к прошлому творчеству коллектива.

Поклонники группы массово хвалят клип: его хештег стал первым в рейтинге актуальных тем в русскоязычном сегменте Twitter.

https://twitter.com/Natali_exo_/status/1158326198528892928

https://twitter.com/k_pop_one__love/status/1158312985997299712

https://twitter.com/darya_hills/status/1158315046017163264

https://twitter.com/cLeNuuZsObLCiGL/status/1158323402207387648

Seventeen — популярная мужская музыкальная группа из Южной Кореи, состоящая из 13 артистов. Группа дебютировала в 2015 году с пластинкой 17 Carat. Известно, что во время цунами в Индонезии зимой 2018 году группу буквально смыло со сцены во время концерта.

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