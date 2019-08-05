Москва, , 13:59 — REGNUM

Красноярское отделение Greenpeace опровергает официальные данные властей о сокращении площади лесных пожаров.

«Несмотря на заявления российских властей, площадь пожаров в Сибири не уменьшается. По спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз, сейчас горит более 4,3 млн гектаров — площадь Московской области. С начала года огнём пройдено 13,1 млн гектаров — площадь Греции», — говорится в распространенном сообщении организации.

Эксперты предупреждают, что «в ближайшие две недели ситуация, вероятнее всего, останется катастрофической из-за погодных условий».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным МЧС России, общая площадь природных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах с 30 июля сократилась на 25%. Максимальная площадь горения составляла более 3 млн га.