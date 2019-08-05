Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал правоту антимонопольщиков в деле о рынке управляющих компаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФАС по Санкт-Петербургу.

Ранее ведомство вынесло штраф администрации Адмиралтейского района, который чиновники пытались оспорить. Поводом для назначения штрафа стал конкурс на выбор управляющей компании в доме № 39, литера А, по Гороховой улице, так как еще в 2017 году собственники жилья создали там ТСЖ «Дом Шлегель».

Однако районные чиновники нарушили закон и провели конкурс, за что были оштрафованы на 20 тыс. рублей, а за отказ выполнить требование УФАС и аннулировать незаконные торги был назначен штраф в 300 тыс. рублей, который сейчас тоже обжалуется в суде.

«Всего администрации Адмиралтейского района за нарушения при проведении конкурсов на выбор управляющих компаний назначено 7 штрафов на общую сумму 1 млн 100 тысяч рублей», — отметили в управлении ФАС. Например, администрация неправомерно допустила к участию в конкурсе несколько компаний на Садовой улиц, а заявку ООО «ЖКС Северо-Запад», напротив, отклонила.

Заметим, это не первые нарушения, которые антимонопольщики находят на рынке УК Петербурга. Так, на днях 13-й арбитражный апелляционный суд тоже встал на сторону УФАС, которое вскрыло схему по дележу рынка УК в Василеостровском районе «по территориальному признаку» между всего двумя компаниями: ООО «УК Возрождение» и ООО «УК «Мир».

Антимонопольщики установили, что в этом им активно содействовали Жилищный комитет, администрация Василеостровского район, ГЖИ и районное Жилищное агентство. Такие действия противоречат федеральному закону о защите конкуренции, устранили с рынка одни компании, не допустили другие, а «Возрождению» и «Миру» создали преимущества.

«Если ранее «Мир» управлял одним домом, «Возрождение» — семью, а «Василеостровец» — 196-ю домами, то после якобы проведенных собраний собственников «Мир» получил в управление 288 домов, «Возрождение» — 355, а «Василеостровец» не получил в управление ни одного дома», — подчеркивают антимонопольщики. Чиновники в процесее, в частности, дезинформировали жителей об отсутствии долгов у двух упомянутых УК и оказывали им всяческую помощь.