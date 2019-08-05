Лилонгве, , 13:50 — REGNUM

Верховный суд Малави ввел запрет на пластиковые пакеты. Это стало важной вехой для правительства страны и экологических благотворительных организаций, передает The Guardian Africa.

Пластиковые пакеты (cc) Marco Verch

Впервые правительство Малави ввело запрет на использование тонких пластиковых пакетов в 2015 году, но этот шаг был отменен Верховным судом после того, как ряд производителей пластмасс, действующих в стране на юго-востоке Африки, подали в суд, сославшись на «нарушение прав бизнеса». Однако представители правительства страны обжаловали это решение.

Сангвани Мвафулирва, представитель департамента Малави по экологическим вопросам, сказал, что правительство очень радо тому, что приговор был вынесен в его пользу.

«Уже более двух лет мы пытаемся завершить дело. Мы очень рады», — сказал он.

Решение суда поместило Малави в ряд африканских стран, которые запретили производство пластиковых пакетов и их эксплуатацию. Среди них — Танзания, Кения и Руанда. Выступая в преддверии судебного решения, национальный председатель Общества дикой природы и окружающей среды Малави Тивонге Мзумара-Гава сказал, что Малави нужен запрет «потому что это единственный способ, которым мы можем эффективно сократить количество пластиковых отходов, попадающих в наше главное богатство — озера».

В Малави есть несколько пресноводных озер, которые обеспечивают пищу и средства к существованию для местного населения. Но в отчете, подготовленном по запросу правительства при поддержке Программы развития ООН и Фонда охраны дикой природы Лилонгве, говорится, что в крупнейшем пресноводном озере страны, озере Малави, к 2050 году могут иссякнуть рыбные запасы, если не будет сокращено использование тонких пластиков.