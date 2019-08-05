Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM

Железнодорожный район Екатеринбурга отпраздновал наступающий День города раньше других. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе горадминистрации

Дело в том, что 2 августа традиционно празднуется день рождения самого Железнодорожного района. Однако в мэрии настаивают, что торжественные мероприятия были посвящены и предстоящему городскому празднику.

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Напомним, 17 августа Екатеринбургу исполнится 296 лет. Уже известно, что одним из хедлайнеров праздника станет группа «Чайф».

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